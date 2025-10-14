Consulta el horario del Dreamland Gran Canaria vs Le Mans Sarthe Basket, enfrentamientos y resultados de ambos equipos que se enfrentan en la J2 de la Basketball Champions League 2025/26

El Dreamland Gran Canaria se enfrenta este miércoles a las 20:00 (hora canaria) a Le Mans Sarthe Basket. El partido se disputará en el Gran Canaria Arena en la segunda jornada de la Basketball Champions League (BCL).

Dreamland Gran Canaria vs Le Mans Sarthe Basket | J2 Basketball Champions League

El conjunto claretiano busca su segunda victoria en su primera temporada en la BCL, una racha positiva que ayudaría a olvidar el sabor amargo del comienzo en la Liga Endesa, donde las derrotas frente a equipos de máximo nivel, como el Real Madrid o Unicaja, han mermado la confianza de la plantilla.

Facetas del juego a mejorar

La plantilla de Jaka Lakovic llega al enfrentamiento con ánimos bajos tras la derrota frente al Unicaja (72-81) y sin conocer la victoria en la liga nacional. Mientras, en la primera jornada de la BCL, el equipo grancanario dominó al Benfica SL, su única victoria en este inicio de 2025/26.

Por otro lado, el equipo francés perdió por la mínima frente al KK Spartak en su primer duelo de la temporada BCL, aunque mantiene un cómodo sexto puesto en la liga francesa. Nombres como el base americano Trevor Hudgins, quien anotó 13 puntos y repartió 8 asistencias en esta primera jornada, son figuras a seguir para el próximo duelo del equipo canario.

El alero del Unicaja Málaga Tyson Pérez defiende la acción del pívot del Gran Canaria, Mike Tobey. EFE/Quique Curbelo

El Dreamland Gran Canaria, a pesar de las dos derrotas, cuenta con jugadores de gran renombre en todas las posiciones, como Mike Tobey, Louis Labeyrie y Brian Angola. Los dos primeros son jugadores interiores con buen tiro exterior, mientras que el colombiano destaca por su juego asociativo.

El tiro libre ha sido una de las fases del juego que más ha penalizado a la plantilla del técnico esloveno, donde un pobre 60 % de acierto en su último enfrentamiento le costó gran parte del partido y no permitió recuperar las buenas sensaciones de la primera parte frente al Unicaja.

Últimos enfrentamientos entre el Dreamland Gran Canaria y Le Mans Sarthe Basket

Finalmente, ambos equipos se han enfrentado en dos ocasiones con un balance positivo y pleno de victorias para el equipo grancanario, resultado que espera repetir para mantener el liderato del grupo H de la BCL.