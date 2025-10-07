El equipo canario se enfrentará en su estreno en la competencia europea frente al principal conjunto luso

El Dreamland Gran Canaria se enfrentará este martes a las 20:30 hora canaria al SL Benfica, primero en la clasificación de la liga portuguesa durante la temporada 2024/25, suponiendo su debut histórico en la Basketball Champions League (BCL).

Debut histórico del Dreamland Gran Canaria en la Basketball Champions League. EFE/ Sergio Pérez

Tras una amarga derrota del conjunto canario frente al Real Madrid en el inicio de la temporada en la liga ACB, la plantilla claretiana viaja a Lisboa para buscar su primera victoria oficial en el calendario 2025/26. Figuras como Mike Tobey o Ziga Samar serán claves para conseguir un resultado positivo.

Se busca líder en el grupo H

La plantilla de Jaka Lakovic busca el liderato del grupo H, compuesto por el SL Benfica, Le Mans Sarthe Basket y KK Spartak Office Shoes, mencionados previamente. Esta fase de grupos contará con 12 partidos en total y marca el estreno histórico del Dreamland Gran Canaria en esta competencia europea.

El sistema de competición se compone de 32 equipos repartidos en ocho grupos de cuatro que jugarán una liga de todos contra todos a ida y vuelta. El primer clasificado pasará directamente a los octavos de final, mientras que los segundos y terceros se enfrentarán en un play-in para clasificar.

El SL Benfica cuenta con jugadores de gran experiencia y calidad, como el alero caboverdiano Betinho Gomes, de 40 años, o el base estadounidense Aaron Broussard, con un amplio historial europeo.

Por su parte, el Dreamland Gran Canaria afronta este nuevo reto tras haber sido subcampeón de la Eurocup en el ejercicio anterior, representando un formato completamente diferente y un desafío que esperan superar con creces.

Clasificación BCL 2025/26