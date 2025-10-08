ES NOTICIA

Basketball Champions League: partidos y resultados en directo de la BCL | 8 octubre 2025

Virginia Gallo
Partidos hoy | Clasificación BCL | Trapani Shark vs La Laguna Tenerife | Unicaja vs Mersin BSB | Alba Berlin vs Chalon-sur-Saone | Hapoel Holon vs Bursaspor | Tofas vs Bnei Herzliya| Szolnoki Olaj vs Levicki Patrioti | Oostende vs AS Kartitsas | Spartak Subotica vs Le Mans |
 

Sigue en directo los resultados de los partidos de la primera jornada de la Basketball Champions League 25-26. Especial atención al Trapani Shark vs La Laguna Tenerife

El resumen más completo de la jornada de la Basketball Champions League (BCL) del 8 de octubre. Consulta los emparejamientos de la jornada. ¡Todos los resultados de la Basketball Champions League en directo!

Trapani Shark vs La Laguna Tenerife resultado en directo

Unicaja vs Mersin BSB resultado en directo

Alba Berlin vs Chalon-sur-Saone resultado en directo

Hapoel Holon vs Bursaspor resultado en directo

Tofas vs Bnei Herzliya resultado en directo

Szolnoki Olaj vs Levicki Patrioti resultado en directo

Oostende vs AS Kartitsas resultado en directo

Spartak Subotica vs Le Mans resultado en directo

Basketball Champions League: partidos, resultados en directo | 7 octubre 2025

