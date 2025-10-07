El conjunto aurinegro busca un pleno de victorias en su inicio de temporada

La Laguna Tenerife se enfrentará este miércoles a las 19:30 (hora canaria) al Trapani Shark, que ocupó el segundo lugar en la clasificación regular de la principal liga italiana durante la temporada 2024/25.

La Laguna Tenerife se enfrenta al Trapani Shark en el inicio de la BCL. EFE/Ramón de la Rocha

El conjunto aurinegro buscará la victoria fuera de casa ante un equipo que cuenta con jugadores con experiencia en la NBA.

Mientras, la plantilla de Vidorreta sigue partiendo como favorita en un partido que marcará el inicio de su participación anual en la Basketball Champions League (BCL), competencia europea que ha dominado en dos ocasiones.

Un equipo duro de superar

El conjunto aurinegro ofreció un festín ofensivo en su primer partido de la temporada ACB frente al BAXI Manresa, un encuentro que dejó sensaciones positivas en la plantilla y que puede servir como antecedente para el enfrentamiento contra el conjunto siciliano.

Ambos equipos pertenecen al grupo D de la BCL, que también está compuesto por Tofas Bursa y Bnei Herzliya. En este grupo se disputarán un total de 12 partidos. El primer clasificado pasará directamente a los octavos de final, mientras que los segundos y terceros se enfrentarán en un play-in para obtener su pase.

El pívot del La Laguna Tenerife, Gio Shermadini entra a canasta ante el ala-pívot del Baxi Manresa, Louis Olinde durante la jornada 1 de la liga Endesa. EFE/Ramón de la Rocha

La principal figura del equipo italiano es el escolta-alero estadounidense Timmy Allen, nuevo fichaje de verano, quien anotó 21 puntos en su debut oficial en la liga italiana. Además, tuvo un breve paso por los Memphis Grizzlies durante la temporada 2023/24.

Otro nombre a destacar es el base italo-estadounidense Ryan Arcidiacono, miembro de la histórica plantilla de los Villanova Wildcats de 2016, que se alzó con el campeonato de la NCAA. Además, el jugador también formó parte de equipos de la NBA, como los Chicago Bulls y los New York Knicks.

Por otro lado, en el conjunto tinerfeño, tras el buen nivel demostrado por Giorgi Shermadini en el primer partido de la temporada regular, con 28 puntos y 38 de valoración, el resto de la plantilla espera unirse al jugador georgiano para alcanzar la primera victoria en la competición europea.

Clasificación de la BCL