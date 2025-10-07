ES NOTICIA

Basketball Champions League: partidos, resultados en directo | 7 octubre 2025

Virginia Gallo
Partidos hoy | Clasificación BCL | SL Benfica vs Dreamland Gran Canaria | DKV Joventut vs Cholet | ASP Promitheas vs MLP Academics-Heidelberg | BC Rytas vs Legia Warszawa| Nymburk vs Sabah Baku | TSK Wurzburg vs Coop Nordest Trieste | Galatasaray CC vs Igokea | VEF Riga vs AEK |
 

Sigue en directo los resultados de los partidos de la primera jornada de la Basketball Champions League 25-26. Especial atención al SL Benfica vs Dreamland Gran Canaria

No te pierdas el resumen completo de la jornada de la Basketball Champions League (BCL) del 7 de octubre. Consulta los emparejamientos de la jornada. ¡Todos los resultados de la Basketball Champions League en directo!

SL Benfica vs Dreamland Gran Canaria resultado en directo

DKV Joventut vs Cholet resultado en directo

ASP Promitheas vs MLP Academics Heidelberg resultado en directo

BC Rytas vs Legia Warszawa resultado en directo

Nymburk vs Sabah Baku resultado en directo

TSK Wurzburg vs Coop Nordest Trieste resultado en directo

Galatasaray CC vs Igokea resultado en directo

VEF Riga vs AEK resultado en directo

🔴 En directo | SL Benfica vs Dreamland Gran Canaria | Debut histórico del ‘Granca’ en la Basketball Champions League

Pedro Javier Yanes Rivero -

La Laguna Tenerife se enfrenta al Trapani Shark en el inicio de la BCL

Pedro Javier Yanes Rivero -

El Dreamland Gran Canaria presenta su nueva campaña de abonos para la temporada 25/26

Redacción RTVC -

Savané adelanta que en los próximos días habrá anuncios de fichajes para el Gran Canaria

RTVC / EFE -

