Partidos hoy | Clasificación BCL | SL Benfica vs Dreamland Gran Canaria | DKV Joventut vs Cholet | ASP Promitheas vs MLP Academics-Heidelberg | BC Rytas vs Legia Warszawa| Nymburk vs Sabah Baku | TSK Wurzburg vs Coop Nordest Trieste | Galatasaray CC vs Igokea | VEF Riga vs AEK |
Sigue en directo los resultados de los partidos de la primera jornada de la Basketball Champions League 25-26. Especial atención al SL Benfica vs Dreamland Gran Canaria
No te pierdas el resumen completo de la jornada de la Basketball Champions League (BCL) del 7 de octubre. Consulta los emparejamientos de la jornada. ¡Todos los resultados de la Basketball Champions League en directo!