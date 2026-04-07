Jaime Fernández apela a la intensidad y al juego en equipo para que La Laguna Tenerife selle en Turquía su pase a la Final Four

Jaime Fernández: «Es un partido importantísimo» / La Laguna Tenerife

Tras el triunfo en el Santiago Martín (84-83), La Laguna Tenerife afronta este miércoles el segundo partido de los cuartos de final de Liga de Campeones ante el Galatasaray turco.

El jugador Jaime Fernández ha declarado en la previa del encuentro que es «un partido importantísimo» ya que de obtener el triunfo el Canarias lograría el pase a la final a cuatro de la competición.

«Valoramos mucho jugar unos cuartos de final un año más», ha dicho Fernández. Se trata de «un gran rival» que además se hace fuerte en su pista.

«Vamos a hacer nuestro juego, moviendo la pelota, compartiendo el balón en ataque y jugando como sabemos», ha añadido.

Objetivo: llegar a la Final Four

El escolta ha señalado que otra de las claves será «estar muy bien atrás y no dejarles cómodos». «Llegar a una Final Four más sería algo muy bonito y vamos a luchar por ello», ha indicado.

De lograr el triunfo en el Sinan Erdem, el conjunto aurinegro lograría su séptima participación en la pelea por el título continental.

Mientras, una derrota en tierras turcas llevaría la eliminatoria al tercer y definitivo encuentro que se disputaría el próximo miércoles 15 de abril.