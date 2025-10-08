Consulta el horario del Dreamland Gran Canaria vs Unicaja. El equipo grancanario busca su primera victoria en la competición de la Liga Endesa 25-26

Dreamland Gran Canaria vs Unicaja de Málaga es partido de la J2 de la Liga Endesa. El encuentro se disputará en el Gran Canaria Arena este sábado 11 de octubre a partir de las 19:00 horas (hora canaria).

Dreamland Gran Canaria vs Unicaja | J2 Liga Endesa

El choque para el conjunto claretiano espera que termine con la primera victoria para los amarillos en liga regular.

La plantilla de Jaka Lakovic busca olvidar el sabor amargo del partido frente al Real Madrid que se saldó con derrota (81-71). Por otro lado, su debut histórico en la Basketball Champions League (BCL) frente al SL Benfica con una victoria por 37 puntos hace recuperar las buenas sensaciones.

El Unicaja es uno de los principales rivales en la liga

El objetivo del equipo grancanario para esta temporada es alcanzar los puestos de playoffs, un objetivo que logró durante la campaña anterior y que comparte con el Unicaja, una plantilla liderada por jugadores como Kendrick Perry, Alberto Díaz o Killian Tillie.

Ambos exteriores son jugadores de gran calidad, destacando el estadounidense, especialmente en el aspecto ofensivo, con promedios de 11,2 puntos y casi 4 asistencias en la pasada temporada. Por su parte, el escolta español aporta su intensidad en la faceta defensiva.

Pierre Pelos (c), del Dreamland Gran Canaria, supera al ala-pívot del Real Madrid Chukwuma Julian Okeke (d) durante la primera jornada de la Liga Endesa. EFE/ Sergio Pérez

El conjunto malagueño logró durante la temporada 2024-25 cuatro trofeos: la Copa FIBA Intercontinental, la Supercopa Endesa, la Copa del Rey y la BCL. Además, su cuarto puesto en la liga ACB y la victoria en la primera jornada son antecedentes que hacen prever un partido complejo para el equipo amarillo.

Mientras, jugadores como el base esloveno Ziga Samar, el pívot estadounidense Mike Tobey o uno de los fichajes del verano en la plantilla grancanaria, el alero estadounidense Isaiah Wong, buscarán contrarrestar la buena racha del equipo andaluz.

Últimos resultados H2H Dreamland Gran Canaria vs Unicaja

Los últimos dos enfrentamientos entre ambos equipos se saldaron con victoria del Dreamland Gran Canaria, una buena racha que esperan mantener este sábado en casa.

Resultados en directo J2 Liga Endesa

