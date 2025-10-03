El Dreamland Gran Canaria inicia la Liga Endesa visitando al vigente campeón, el Real Madrid, en el que será un exigente comienzo de competición para los jugadores de Jaka Lakovic

El Dreamland Gran Canaria debuta el próximo domingo, a las 11.30 horas, en la Liga Endesa en el Movistar Arena ante el Real Madrid, vigente campeón de la competición. Un exigente inicio de competición para los jugadores de Jaka Lakovic que intentarán un temporada más meterse entre los mejores de la ACB y jugar la Copa del Rey y las eliminatorias por el título.

el Dreamland Gran Canaria llega con ánimo de proponer batalla. El equipo insular ha trabajado en incorporar efectivos que den consistencia al proyecto. El club canario sabe que arrancar con buen pie ante un grande puede servir como impulso para una temporada ambiciosa. El ritmo competitivo puede jugar en su contra, pero el factor motivación estará presente siembre que sea enfrentarse al Real Madrid y en su estreno de curso, supone además una prueba de carácter.

El club blanco, vigente campeón de la competición, busca comenzar la nueva temporada con autoridad ante su afición. El equipo que dirige Sergio Scariolo, nuevo entrenador en sustitución de Chus Mateo (ahora seleccionador nacional) afronta el choque con la obligación de no ceder terreno frente a un rival al que históricamente domina: en 76 enfrentamientos previos, el Real Madrid ha ganado 59 veces, frente a 17 victorias del Gran Canaria. Además, la plantilla blanca contará con el aliciente de comenzar la campaña en casa, mostrando desde el primer momento sus aspiraciones de luchar por todos los títulos.

Técnicamente, el enfrentamiento plantea un contraste de estilos. El Real Madrid suele apoyarse en su solidez defensiva —capitaneada por jugadores como Edy Tavares, designado mejor defensor por quinta temporada consecutiva— y en su amplitud de plantilla para mantener intensidad durante los cuartos decisivos. El Gran Canaria deberá buscar fluidez ofensiva, equilibrio en el rebote y aprovechar momentos de debilidad del rival.

Cuarto proyecto de Lakovic

El Dreamland Gran Canaria afronta la cuarta temporada bajo la dirección del entrenador Jaka Lakovic con una plantilla renovada desde el exterior hasta la pintura, pasando incluso por el personal técnico -al que vuelve el exjugador dominicano Eulis Báez– para recuperar el protagonismo en todas las competiciones e intentar tocar metal en alguna de ellas.

Tras la final de la Eurocopa perdida la pasada temporada ante el Hapoel Tel Aviv, las semifinales de la Copa del Rey celebrada en su feudo y los ‘playoffs’ de la Liga Endesa, en los que cayó en primera ronda ante el Valencia, el conjunto claretiano ha reseteado tanto su estructura como su hoja de ruta para tratar de consolidar objetivos.

Conscientes de la tiranía marcada por Real Madrid-Barça, a la que se añade el crecimiento efervescente tanto del Unicaja -campeón de la Intercontinental y de la Copa- y del Valencia, así como la fortaleza de su vecino isleño, La Laguna Tenerife, el hábitat natural del equipo amarillo parece moverse en la horquilla del sexto al octavo puesto, considerándose como metas irrenunciables tanto la clasificación copera como la segunda fase de la Liga Endesa.

