Basketball Champions League: resultados en directo de la BCL | 15 octubre 2025

Partidos hoy | Clasificación BCL | Dreamland Gran Canaria vs Le Mans Sarthe Basket | MLP Academics Heidelberg vs BC Rytas | Legia Warszawa vs ASP Promitheas | Sabah Baku vs Alba Berlin | Pallacanestro Trieste vs Galatasaray CC | AEK vs Szolnoki Olaj| Oostende vs Mersin BSB | Benfica vs Spartak Subotica |
 

Sigue en directo los resultados de los partidos de la primera jornada de la Basketball Champions League 25-26. Especial atención al Dreamland Gran Canaria vs Le Mans Sarthe Basket

El resumen más completo de la jornada de la Basketball Champions League (BCL) del 15 de octubre. Consulta los emparejamientos de la jornada. ¡Todos los resultados de la Basketball Champions League en directo!

Calendario actualizado jornada por jornada de la Basketball Champions League 25-26

Resultado en directo Dreamland Gran Canaria vs Le Mans Sarthe Basket

Resultado en vivo MLP Academics Heidelberg vs BC Rytas resultado

Resultado Legia Warszawa vs ASP Promitheas en directo

Resultado Sabah Baku vs Alba Berlin resultado en directo

En directo resultado Pallacanestro Trieste vs Galatasaray CC resultado

Resultado en vivo AEK vs Szolnoki Olaj

Resultado en directo Oostende vs Mersin BSB

Resultado Benfica vs Spartak Subotica en directo

Clasificación Basketball Champions League en vivo

Clasificación en directo Basketball Champions League

Dreamland Gran Canaria vs Le Mans Sarthe Basket | J2 Basketball Champions League
Toda la actualidad del Dreamland Gran Canaria CB Gran Canaria
La Laguna Tenerife vs Bnei Penlink Herzliya | J2 Basketball Champions League
Toda la actualidad del La Laguna Tenerife CB Canarias

