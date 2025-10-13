Consulta el horario del La Laguna Tenerife vs Bnei Penlink Herzliya, enfrentamientos y resultados de ambos equipos que se enfrentarán en la J2 de la Basketball Champions League 2025/26

La Laguna Tenerife se enfrentará este martes a las 20:00 hora canaria al conjunto israelí Bnei Penlink Herzliya en el Santiago Martín en la segunda jornada de la Basketball Champions League (BCL). El partido se jugará a puerta cerrada, sin público, tras declararse de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia.

La Laguna Tenerife vs Bnei Penlink Herzliya | J2 Basketball Champions League

Esta decisión se ha tomado ante la posibilidad de que se produjeran manifestaciones de apoyo al pueblo palestino y de condena a Israel por la guerra de Gaza. Mientras, en el ámbito deportivo, el equipo aurinegro buscará su segunda victoria en el torneo y mantenerse líder del grupo D.

Buen inicio de temporada

La plantilla de Txus Vidorreta llega al enfrentamiento con buenas sensaciones y sin conocer todavía la derrota en la temporada 2025/26. En la primera jornada de la BCL, el equipo aurinegro venció al Trapani Shark (78-84) en un duelo igualado que supo dominar.

Por otro lado, el conjunto israelí perdió su primer enfrentamiento en el torneo europeo frente al turco Tofas Bursa. El alero Elijah Stewart, quien anotó 23 puntos en este partido, y el base Max Heidegger, ambos estadounidenses, son algunas de las figuras a seguir en este duelo.

Aaron Doornekamp (d), ala-pívot canadiense del La Laguna Tenerife, lanza un triple durante el partido de la segunda jornada de la Liga Endesa. EFE / Fernando Galindo

La Laguna Tenerife sigue demostrando su gran calidad ofensiva, con un Giorgi Shermadini imparable en la Liga Endesa, donde, además, ha sumado 68 de valoración en las dos primeras jornadas, un hecho histórico que no se veía en esta competencia desde 2003.

Otros jugadores, como el canadiense Doornekamp, determinante en el enfrentamiento contra el equipo siciliano con 4 triples, o el escolta Jaime Fernández, con un excelente inicio de temporada, serán claves para conseguir la victoria en este polémico partido.

Últimos enfrentamientos entre los dos equipos

El equipo tinerfeño y el conjunto israelí se habían enfrentado en dos ocasiones en 2022, año en el que compartieron grupo de la BCL. Finalmente, ambos enfrentamientos se saldaron con victoria del conjunto canarista con una holgada diferencia, resultado que esperan repetir este martes.