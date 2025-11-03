Dreamland Gran Canaria vs KK Spartak Subotica | J4 Basketball Champions League

El equipo grancanario buscará mantener su racha de victorias en competición europea frente al conjunto serbio

El Dreamland Gran Canaria se enfrenta este miércoles a las 20:00 horas (hora canaria) al KK Spartak Subotica en el Gran Canaria Arena, en el marco de la cuarta jornada del grupo H de la Basketball Champions League (BCL).

El conjunto isleño registra un balance de tres victorias en los tres primeros enfrentamientos en su debut histórico en la competencia europea y espera mantener esta racha de victorias frente al equipo serbio, al que ganaron hace dos semanas por un diferencial de diez puntos (83-93).

Partido por el liderato del grupo

La plantilla de Jaka Lakovic llega al partido con buenas sensaciones tras la victoria liguera en casa frente al Morabanc Andorra (102-85). El pívot estadounidense nacionalizado esloveno Mike Tobey fue una de las principales figuras, con 20 puntos y solo un tiro errado durante el encuentro.

El escolta colombiano Brian Angola y el alero argentino Nico Brussino son otros de los nombres a destacar en este inicio de temporada. Con sus más y sus menos en la competición liguera, hacen del equipo claretiano un claro aspirante a liderar el Grupo H de esta BCL.

Un balance negativo de dos victorias y tres derrotas en Liga Endesa no ha mermado el gran nivel del conjunto amarillo en la competición europea, donde el equipo serbio se postula como su principal rival, manteniéndose imbatido hasta su último encuentro ante los de Lakovic.

El equipo serbio cuenta entre sus filas con dos figuras que han destacado durante estas primeras semanas de la temporada 2025-26: el base canadiense Oliver Hanlan, que promedia 20 puntos y 4 asistencias en la BCL, y el pívot jamaicano Shevon Thompson.

El buen acierto desde la línea de tres es uno de los puntos fuertes del conjunto balcánico, con un 41,2 %, mientras que, al igual que el equipo isleño, el tiro libre es una de sus debilidades, con un pobre 72,9 % de acierto.

Últimos enfrentamientos de ambos equipos

Por otro lado, el conjunto grancanario ganó el único enfrentamiento histórico entre los dos equipos hace dos semanas, en la jornada 3 del grupo H. Finalmente, ambos equipos llegan con un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros.