León XIV recupera la tradición de cargar la cruz en el Coliseo

El Pontífice lanza un mensaje de esperanza y paz mundial en su primer Viernes Santo

El Papa León XIV presidió anoche el Vía Crucis en Roma ante miles de fieles congregados. El Santo Padre cargó personalmente la cruz durante las catorce estaciones del recorrido tradicional. Este gesto histórico busca denunciar los conflictos actuales y poner el foco en el sufrimiento de Oriente Medio.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El actual Pontífice recuperó ayer una imagen que el mundo no veía desde hace tres décadas. León XIV caminó con la cruz entre sus propias manos por todo el anfiteatro. El Papa emuló así el firme compromiso físico que demostró Juan Pablo II durante su largo pontificado.

La fuerza física del Santo Padre impactó a los devotos presentes en el Coliseo romano. Su presencia constante durante el rito envió un mensaje de fortaleza a toda la Iglesia católica. El gesto simboliza la carga de los pecados y sufrimientos de la humanidad actual.

Los fieles destacaron la emoción de ver al líder religioso completar el duro recorrido. «Él nos lleva a nosotros también en ese madero», afirmaba un peregrino emocionado anoche. Esta acción refuerza la cercanía del Papa con los problemas reales de la gente.

Clamor contra la guerra y el poder

Las meditaciones de este año corrieron a cargo del franciscano Francesco Patton. Los textos interpelaron directamente a los líderes políticos que deciden el inicio de las guerras. El Papa advirtió que quienes promueven la violencia deberán responder ante Dios por sus actos.

El rezo puso el foco en las víctimas más vulnerables de los conflictos internacionales. Las lecturas mencionaron específicamente el drama de los migrantes y de las mujeres explotadas. La Iglesia exige que la fe se encarne en la realidad de los más pobres.

Una mujer libanesa presente en el acto compartió su esperanza por la paz mundial. Su país sufre hoy las consecuencias de un conflicto bélico que desgarra a las familias. El Vía Crucis funcionó como un altavoz para estas situaciones de injusticia extrema.

Horizonte canario en la agenda papal

Esta Semana Santa coincide con el primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco. El recuerdo de Bergoglio marcó el inicio de las celebraciones litúrgicas en el Vaticano. León XIV mantiene vivo el legado de paz y desarme de su antecesor.

El evento de anoche sirve como antesala para la próxima visita del Pontífice a Canarias. El viaje del Santo Padre al archipiélago ocurrirá dentro de solo dos meses. Televisión Canaria prepara ya un despliegue informativo especial para cubrir este hito histórico.