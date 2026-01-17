La Guardia Civil detiene a 19 personas en la operación ‘Magna-Vallis’ tras localizar a 121 víctimas en casi toda España y detectar un fraude de 560.000 euros en ayudas públicas

La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Magna-Vallis’, ha detenido a 19 personas —18 en Bizkaia y una en Burgos— e investiga a otras tres por integrar una organización criminal especializada en estafas por internet. El grupo utilizaba anuncios falsos de venta y adopción de mascotas para engañar a ciudadanos de numerosas provincias. Entre ellas, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. Además de los delitos económicos, los agentes descubrieron que tres miembros de un clan familiar mantenían bajo control a un octogenario, al que obligaban a ejercer la mendicidad tras aislarlo de su entorno y usar su nombre para abrir cuentas bancarias.

La investigación arrancó en febrero del año pasado tras la denuncia de una persona que abonó 280 euros por la supuesta adopción de un cachorro anunciado en un portal web. La víctima nunca recibió al animal ni pudo recuperar su dinero. A partir de este rastro, los investigadores del Equipo @ de la Guardia Civil de Bizkaia constataron la existencia de un grupo asentado en esta provincia. La organización exigía desembolsos progresivos a sus víctimas bajo pretextos como vacunas, transporte, chips o jaulas, cobrados mediante Bizum o transferencias.

Un complejo sistema de blanqueo y ‘Smurfing’

Para dar apariencia de legalidad y dificultar el rastreo policial, la organización utilizaba múltiples líneas telefónicas y documentos de identidad robados o de terceros. Los estafadores empleaban el método conocido como ‘Smurfing‘, consistente en fraccionar los cobros y blanquear el dinero mediante micro-pagos. Hasta el momento, los agentes han bloqueado judicialmente 57 cuentas bancarias y 23 líneas telefónicas, vinculando a la red estafas que superan los 36.000 euros.

Los implicados, que carecían de actividad económica lícita, invertían parte de los beneficios en criptomonedas, cuyo valor de mercado asciende a más de 55.000 euros. El análisis de sus finanzas reveló además un fraude masivo a la administración pública: la red percibía ayudas como la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) de forma irregular. Se estima que las prestaciones sociales percibidas indebidamente podrían ascender a más de 560.000 euros.

Víctimas en más de treinta provincias

La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao, identifica por ahora a 121 víctimas de estafa y diez de usurpación de identidad. Los afectados se reparten por casi toda la geografía nacional, incluyendo Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Madrid, Barcelona, Valencia y muchas otras provincias. Los detenidos afrontan cargos por estafa continuada, blanqueo de capitales, trata de seres humanos y pertenencia a grupo criminal, entre otros delitos.

Ante el aumento de estas prácticas, la Guardia Civil recuerda que la compra de mascotas por internet es legal solo a través de centros autorizados. Las autoridades aconsejan «desconfiar de precios demasiado bajos» o de la urgencia por entregar al animal. También recomiendan exigir siempre la documentación del criador, solicitar copias de la cartilla veterinaria. Igualmente, recalcan no realizar pagos por adelantado a través de transferencias o pasarelas de pago no seguras.