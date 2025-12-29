El Gobierno de Canarias ha sacado a licitación la obra ‘Mejoras de accesos y enlaces de la GC-1: ampliación de capacidad entre La Estrella y Las Terrazas’

Licitada la ampliación de capacidad de la GC-1 entre La Estrella y Las Terrazas. Fotografía: Gobierno de Canarias

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha sacado a licitación la obra “Mejoras de accesos y enlaces de la GC-1. En concreto, la ampliación de capacidad entre La Estrella y Las Terrazas”. Tendrá un presupuesto base de licitación de 9.439.864,65 euros, IGIC incluido.

El proyecto tiene como objetivo mejorar la capacidad y la fluidez del tráfico en uno de los principales corredores viarios de Gran Canaria. Se trata de reforzar los accesos y enlaces de la GC-1 en el tramo comprendido entre La Estrella y Las Terrazas. Es una zona clave para la movilidad diaria y la conexión entre el área metropolitana, el sureste de la isla y el aeropuerto.

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha subrayado que “esta licitación responde a una planificación rigurosa y a la necesidad de actuar en puntos estratégicos de la red viaria insular. Y ello, ha dicho, teniendo en cuenta que «la intensidad de tráfico hace imprescindible incrementar la capacidad y mejorar las condiciones de circulación y seguridad”.

Modernización de las infraestructuras viarias de Gran Canaria

Rodríguez ha recordado que para esta licitación “se otorgará una mayor puntuación a aquellas propuestas que contemplen una reducción del plazo de ejecución de las obras. También a las propuestas razonadas de posibles aperturas parciales de las mismas. Todo ello teniendo en cuenta como prioritaria la ejecución y apertura del tramo en sentido sur y de los accesos a La Pardilla, que quedaron cerrados a mediados de año”.

La obra se enmarca en el conjunto de actuaciones impulsadas por el Ejecutivo para modernizar las infraestructuras viarias de Gran Canaria. Se persigue reducir los cuellos de botella y avanzar hacia un sistema de movilidad más eficiente y sostenible.

Las empresas interesadas en concurrir a la licitación podrán presentar sus solicitudes hasta el 11 de febrero a las 18:00 horas, hora canaria. Lo podrán hacer a través de la Plataforma de Contratación Pública del Estado.