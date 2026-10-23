Licitan por 2,7 millones la ampliación de las consultas externas del hospital de La Palma en un edificio anexo

El hospital dispone de un acceso principal por la fachada sur, desde la carretera de La Cumbre, en el municipio de Breña Alta, y de un segundo acceso en el nivel inferior

El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha sacado a licitación las obras de acondicionamiento de un edificio anexo al Hospital Universitario de La Palma. En concreto, para destinarlo a consultas externas hospitalarias. La intervención, según los cálculos del Ejecutivo canario, permitirá adecuar trece salas de consulta, con una previsión de atender aproximadamente 38.000 consultas anuales.

Informa. RTVC.

Imagen archivo RTVC.

La actuación cuenta con un presupuesto de 2.677.931,75 euros, IGIC incluido, y un plazo de ejecución de doce meses. La licitación ya está activa mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria y anticipada del gasto.

El inmueble se distribuye en dos plantas, una sobre rasante y otra bajo rasante, y presenta un estado de conservación deficiente. Las obras permitirán adecuarlo al uso previsto y tienen como objetivo favorecer un flujo eficiente de pacientes y profesionales.

Aseo adaptado

El edificio dispone de un acceso principal por la fachada sur, desde la carretera de La Cumbre, en el municipio de Breña Alta, y de un segundo acceso en el nivel inferior. La planta superior cuenta con un vestíbulo con zona de recepción y un aseo adaptado, además de un núcleo de comunicación vertical entre ambas plantas.

Esta obra forma parte de un paquete de inversiones sanitarias de unos 5,7 millones de euros para La Palma, que se ejecutará en paralelo con otras actuaciones en el propio hospital.

Entre ellas figuran la reforma integral del sistema de protección contra incendios, con una inversión de 1,7 millones de euros, y la finalización de la nueva sala de angiografía, con 1,3 millones de euros.