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Llega a El Hierro un cayuco con 56 ocupantes, tres de ellos menores

RTVC / EFE
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Según el relato de los migrantes realizaron una travesía de ocho días, desde Kartong, en Gambia

Cayuco que llegó por sus propios medios este 14 de mayo al muelle de La Restinga en El Hierro / RTVC / Haridian Marichal
Imagen de archivo de un cayuco en el puerto de La Restinga, en El Hierro.

Un cayuco con 56 migrantes a bordo, tres de ellos menores, llegaba este jueves por sus propios medios al puerto de La Restinga, en el sur de El Hierro, según informaron fuentes de los servicios de emergencia.

Todos ellos recibieron las primeras asistencias en el muelle, sin que ninguna necesitara que la trasladaran a un centro médico.

Según el relato de los propios migrantes, han realizado una travesía de ocho días, desde Kartong, Gambia.

A bordo de la embarcación viajaban personas de Gambia, Senegal y Guinea-Bisaú.

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