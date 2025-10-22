La estructura se instalará el 28 de octubre y se completará así la rampa circular que enlaza Geneto con el anillo principal de la pasarela de Padre Anchieta

Momento de la instalación de otros módulos de conexión de la Pasarela Peatonal del Padre Anchieta con Geneto.

El Cabildo de Tenerife ha anunciado la llegada este miércoles de la pieza que culmina la conexión por Geneto del Gran Anillo Peatonal del Padre Anchieta. Una una infraestructura clave para la movilidad y la accesibilidad en el área metropolitana. Así lo ha anunciado la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila.

Dávila indicó en que “con la llegada de esta pieza culminamos la conexión por Geneto y damos un paso decisivo hacia la finalización de una infraestructura que transformará la movilidad peatonal en La Laguna.”

“El Padre Anchieta es un símbolo de la nueva Tenerife: más accesible, más segura y más sostenible. Es un proyecto que refleja el compromiso del Cabildo con la movilidad del futuro y con un modelo de ciudad pensado para las personas. A pesar de las dificultades surgidas durante la fabricación y el transporte, hemos seguido avanzando con rigor y compromiso. Quiero agradecer a todos los profesionales que lo han hecho posible”, señaló la presidenta insular.

Con una inversión de 10 millones de euros, esta infraestructura permitirá reorganizar el tráfico en la glorieta de Padre Anchieta, una de las intersecciones más transitadas de la TF-5. A diario, confluyen en esta zona más de 50.000 vehículos y 20.000 peatones. La mayoría son estudiantes de la Universidad de La Laguna. Actualmente deben cruzar la vía a través de doce pasos de peatones, generando continuas retenciones y riesgos viales.

La pieza será descargada esta noche de miércoles en la Terminal de Contenedores de Tenerife (TCT). Su instalación está prevista para el martes 28 de octubre. Quedará así completada la rampa circular que salva la diferencia de cota de las vías y garantiza un tránsito peatonal plenamente accesible y seguro.

Accesibilidad universal y diseño innovador

El Gran Anillo Peatonal del Padre Anchieta ha sido concebido bajo los más altos estándares de accesibilidad universal. Garantizando un tránsito seguro y cómodo para todas las personas. El proyecto, desarrollado en colaboración con SINPROMI, incorpora rampas accesibles o pasamanos dobles. También barandillas de seguridad, iluminación LED y un ascensor en la Avenida de la Trinidad, reforzando la movilidad inclusiva en uno de los entornos más transitados de Tenerife.

La actuación incluye, además, una reurbanización integral del entorno urbano. Nuevas aceras, la reubicación de la estatua del Padre Anchieta y la creación de una plaza ajardinada junto a la Facultad de Biología, con integración al Intercambiador de Transportes de La Laguna.

Una infraestructura reconocida internacionalmente

Diseñada por Fhecor Ingenieros Consultores y dirigida por el ingeniero José Romo, la pasarela —que se eleva seis metros sobre la glorieta— combina funcionalidad, estética y sostenibilidad. Ha sido distinguida en foros especializados y ha recibido reconocimientos, entre ellos los Premios Nacionales de Innovación y Diseño 2019 del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.