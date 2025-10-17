Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar las vocaciones sobre ciencia y tecnología entre la juventud del sur de Tenerife

Imagen cedida Ayuntamiento de Arona.

El Ayuntamiento de Arona y la Universidad de La Laguna, a través de su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (Cienci@ULL), han abierto el plazo de inscripción para la segunda convocatoria de la octava edición del programa ‘Acércate a la Ciencia con la ULL en Arona’, enmarcado en el Laboratorio Ciencia y Tecnología de ARN Innova.

Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas entre la juventud de Arona, en el sur de Tenerife, mediante la realización de talleres científicos impartidos por personal investigador en formación y jóvenes científicos/as de la Universidad de La Laguna.

Centros educativos

Para el segundo semestre del 2025, el programa contempla la realización de 20 talleres científicos que se desarrollarán entre los meses de noviembre y diciembre en los centros educativos del municipio. Cada aula seleccionada podrá participar en un máximo de dos talleres, de aproximadamente dos horas de duración, equivalentes a dos sesiones lectivas.

La temática de los talleres abarca una amplia variedad de disciplinas, entre ellas Robótica y Arduino, Ciencias Básicas (Física, Matemáticas, Biología y Química), Energías Renovables, Astrofísica, Botánica, Paleontología, Historia, Arqueología, Medio Ambiente y Biodiversidad Marina. El periodo de inscripción estará abierto del 13 al 31 de octubre, o hasta completar aforo, y deberá realizarse a través del formulario habilitado para tal fin.

Primera convocatoria

En la primera convocatoria, celebrada entre los meses de marzo y mayo, se llevaron a cabo 60 talleres científicos, en los que participaron 1.502 estudiantes de niveles comprendidos entre 3º de Educación Primaria y Formación Profesional Básica. El alumnado procedía de 12 centros educativos del municipio: CEIP Playa de las Américas, CPEIPS Echeyde III, IES Luis Diego Cuscoy, CEIP Buzanada, CEIP La Estrella, CEIP Parque La Reina, IES Los Cristianos, IES Ichasagua, SIES Arona, IES Las Galletas e IES Montaña de Guaza.

Además, en el desarrollo de las actividades participaron 26 docentes y 10 jóvenes investigadores de la Universidad de La Laguna.

Temáticas científicas

Los talleres impartidos abordaron una amplia gama de temáticas científicas, vinculadas a diferentes áreas del conocimiento, como robótica, inteligencia artificial, energías renovables, biología marina, arqueología, astrofísica, botánica y medioambiente. Entre las actividades más destacadas se encontraban Energías Renovables: diseño y creación de un horno solar, Biologueando Canarias: ¿qué hay en nuestras costas?, Patógenos de nuestro entorno, Robótica e Inteligencia Artificial, Ciencia a ojo, Descubriendo los colores ocultos de las plantas, El cielo: calendario y reloj y Un trabajo de muerte.

‘Acércate a la Ciencia con la ULL en Arona’ forma parte del Programa de actividades para el fomento de la innovación empresarial en el municipio de Arona (ARN INNOVA), promovido por el Ayuntamiento de Arona, la Universidad de La Laguna y su Fundación General, desde el año 2017.

Vocaciones científicas y culturales

Este programa tiene como finalidad crear un espacio de encuentro en el Centro Empresarial de Las Galletas que dote a la ciudadanía de herramientas y conocimientos para desarrollar productos y servicios innovadores, al tiempo que promueve las vocaciones científicas y tecnológicas entre el alumnado del municipio.

Asimismo, esta iniciativa se integra en el catálogo de actividades de MacaroNight 2025, la Noche Europea de los Investigadores de la Macaronesia.