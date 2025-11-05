Descienden las temperaturas hasta 10 grados en muchos puntos del archipiélago, mientras se mantiene la alerta en Gran Canaria y prealerta en las islas occidentales por riesgo de incendios forestales

Informa: Antonio Cárdenes.

Después de varios días con temperaturas propias de la estación de verano, bajan considerablemente en la mayor parte del archipiélago. Un descenso de hasta 10 grados las máximas que no van a superar 26 grados en Santa Cruz de Tenerife y en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria alcanzarán 27 grados las máximas.

Descienden las temperaturas en Canarias hasta 10 grados. X Rito Pérez.

Un descenso que aún mantendrá la alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria y la prealerta en las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.

Las mínimas descienden hasta los 20 grados en algunos municipios del norte de Tenerife, como en La Orotava. Refresca el ambiente al llegar el alisio que irá desplazando la calima para dar paso a días más fríos, aunque aún habrá que esperar para que lleguen las temperaturas propias de otoño.

Pocas precipitaciones y mar de fondo

Según la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, podrá llover de manera débil en las islas occidentales. Continuará la calima en las zonas altas y medianías.

Los termómetros bajarán en medianías y el viento será flojo del noroeste tendiendo a fuerte en las cumbres centrales de Tenerife con rachas puntualmente fuertes en las horas centrales del día.

El estado del mar podrá empeorar en el norte con mar de fondo del noroeste y olas de hasta 2 metros de altura. En el sur también habrá mar de fondo y se prevé un empeoramiento del oleaje a partir del jueves.



