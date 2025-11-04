En las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro se mantiene la prealerta por riesgo de incendios forestales en previsión de altas temperaturas que podrán superar los 30 grados

Informa: Antonio Cárdenes.

La isla de Gran Canaria está en alerta por riesgo de incendios forestales a partir de los 400 metros de altitud. Las temperaturas podrán superar los 30 grados, lo que ha sido considerado por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, un episodio de temperaturas «anormalmente altas» para un mes de noviembre.

Gran Canaria. Antonio Rico.

Se recomienda extremar las precauciones y evitar cualquier actividad en las áreas de montaña de las islas más boscosas.

El Cabildo insular ha reforzado su operativo contraincendios y ha informado a las fuerzas y cuerpos de seguridad, y a las protecciones civiles, para actuar cuanto antes y con contundencia, en caso de cualquier siniestro.

Se prohíben, entre otras actividades, usar fuego en albergues, zonas de acampada y áreas recreativas, así como maquinaria que genere chispas; transitar por montes y terrenos, incluidas las pistas y los senderos, y las quemas agrícolas y forestales.

El jefe del Servicio de Emergencias de la Corporación insular, Federico Grillo, ha pedido a la población de la Isla “que extreme las precauciones, especialmente en actividades que puedan generar chispas».

Prohibiciones por seguridad

Dispositivos contraincendios en Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.

Queda prohibido el uso de fuego en todo tipo de espacios abiertos, encender fuego en los albergues, zonas de acampada, áreas recreativas y zonas de descanso.

No está permitido el uso de la zona de acampada de Llanos de La Mimbre ni del área recreativa de Tamadaba, y el acceso rodado a ambos espacios por la GC-216, salvo para las y los vecinos del lugar y para los servicios públicos.

De igual manera, se suspenden las quemas agrícolas o forestales. Está prohibida la introducción y uso de material pirotécnico ni de fuegos artificiales en esos mismos espacios, y queda prohibida la utilización de maquinaria cuyo funcionamiento genere deflagración.

En este contexto, tampoco se puede acceder y transitar por montes y terrenos, incluidas las pistas y los senderos.

En Tenerife, el Cabildo ha prohibido hacer quemas en el monte de la isla ante la prealerta por riesgo de incendio forestal y en aplicación al Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias, INFOCA.

La Corporación insular recomienda extremar las precauciones en las áreas recreativas. Además, se recuerda que está prohibido fumar en esas zonas, como en los lugares de acampada, campamentos, pistas y senderos, miradores y restantes infraestructuras de uso público ubicadas en el monte.

En La Palma, La Gomera y El Hierro se mantiene la prealerta declarada desde ayer por altas temperaturas.

Baja humedad y calima

Durante esta jornada habrá también abundante calima en todo el archipiélago. A este episodio de calor se une la baja humedad y la escasez de viento. Condiciones que ponen en más en situación de fragilidad las áreas forestales.

Las islas de Fuerteventura, La Graciosa y Lanzarote tendrán temperaturas algo más bajas con máximas de 27 grados y mínimas que no bajarán de 24 grados.

En el mar habrá fuerte marejada en costas del Norte y Oeste con olas de 1,5 a 2,5 m y marejadilla en costas del Sur. Mar de fondo del Noroeste en canales entre islas, sobre todo entre Fuerteventura y Gran Canaria.

Próximos días

A partir del miércoles bajarán las temperaturas de manera considerable. La Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, ha anunciado un descenso de los termómetros de hasta 8 y 6 grados. El jueves se prevé la llegada del alisio que traerá tiempo más fresco y húmedo.