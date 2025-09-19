Una patera a doce kilómetros de Gran Canaria ha sido rescatada por Salvamento Marítimo y ya se dirigen al puerto de Arguineguín

Salvamento rescata a cinco hombres en un patera a doce kilómetros de Gran Canaria

Salvamento Marítimo ha rescatado a cinco hombres de origen magrebí. Iban a bordo de una patera localizada a doce kilómetros al sur de Gran Canaria.

Según ha informado a EFE un portavoz de la sociedad estatal, la patera fue detectada por un radar del sistema de vigilancia costera SIVE cuando se aproximaba al faro de Maspalomas.

Sus ocupantes han sido recogidos por la Salvamar Macondo, que navega con ellos hacia el puerto de Arguineguín.