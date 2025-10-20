13 hombres, 4 de ellos menores, llegan en cayuco al sur de El Hierro y Salvamento navega al rescate de una neumática a la deriva

Trece hombres, cuatro de ellos menores, han llegado en cayuco este lunes al sur de El Hierro, mientras un barco de rescate navega desde Gran Canaria al encuentro de una neumática a la deriva que ha pedido auxilio a 172 kilómetros de las islas, ha informado a EFE Salvamento Marítimo.

El cayuco fue detectado poco antes de las 12.00 horas por el radar del sistema de vigilancia SIVE a unos 18 kilómetros al sur de La Restinga, lo que permitió enviar en su ayuda a la Salvamar Diphda.

La embarcación entró finalmente por sus medios en el puerto de La Restinga, donde sus trece ocupantes, senegaleses, han relatado que salieron hace tres días desde Nuadibú (Mauritania), han precisado fuentes de los servicios de emergencia en El Hierro.

Neumática

En el caso de la neumática, la operación de rescate se ha puesto en marcha gracias a un aviso del carguero panameño que se la encontró a la deriva cuando se dirigía hacia Tánger, procedente de Singapur.

La neumática está parada a unos 74 kilómetros al oeste de Cabo Bojador (Sahara Occidental). Por el momento, se ignora cuántas personas van a bordo y cuál es su estado, pero el mercante que pidió socorro en su nombre, el Nord Topaz, permanece a su lado.

Hacia esa zona del Atlántico navega desde el puerto de Arguineguín la Guardamar Urania.