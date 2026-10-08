Es la segunda embarcación con migrantes que llega a la costa de El Hierro en menos de 24 horas, en este caso, con 79 personas a bordo
79 personas han llegado este jueves al muelle de La Restinga, en El Hierro, a bordo de un cayuco localizado a 7,7 millas al sur de la isla por un radar. La embarcación de Salvamento Marítimo Salvamar Diphda se encargó de acompañar a la embarcación precaria hasta el puerto.
El cayuco ha llegado a La Restinga hacia las 15:20 hora local y a los ocupantes los atendieron en el muelle efectivos de Cruz Roja y de los servicios sanitarios. A uno de ellos lo trasladaron al Hospital Insular de El Hierro con un dolor abdominal agudo.
Entre los ocupantes del cayuco había 74 hombres, dos mujeres y tres niños, procedentes de Senegal, Gambia y Guinea Konakry.
Según su propio relato, el cayuco zarpó de Sant Louis, en Senegal hace seis días.