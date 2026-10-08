Es la segunda embarcación con migrantes que llega a la costa de El Hierro en menos de 24 horas, en este caso, con 79 personas a bordo

Imagen de archico de noviembre de 2025. Rescatan un cayuco en La Restinga con 116 de migrantes, entre ellos cuatro fallecidos

79 personas han llegado este jueves al muelle de La Restinga, en El Hierro, a bordo de un cayuco localizado a 7,7 millas al sur de la isla por un radar. La embarcación de Salvamento Marítimo Salvamar Diphda se encargó de acompañar a la embarcación precaria hasta el puerto.

El cayuco ha llegado a La Restinga hacia las 15:20 hora local y a los ocupantes los atendieron en el muelle efectivos de Cruz Roja y de los servicios sanitarios. A uno de ellos lo trasladaron al Hospital Insular de El Hierro con un dolor abdominal agudo.

Entre los ocupantes del cayuco había 74 hombres, dos mujeres y tres niños, procedentes de Senegal, Gambia y Guinea Konakry.

Según su propio relato, el cayuco zarpó de Sant Louis, en Senegal hace seis días.