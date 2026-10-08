Dos embarcaciones de Salvamento Marítimo auxiliaron a los ocupantes de la neumática, que fueron trasladados hasta Arrecife, Lanzarote, en aparente buen estado de salud

Salvamento rescata a más de cien personas en una neumática al norte de Lanzarote. EFE

Salvamento Marítimo rescató en las últimas horas a más de un centenar de personas que viajaban en una embarcación neumática a unos 68 kilómetros al noreste de Lanzarote. El operativo se activó este miércoles a las 22:54 horas, cuando la embarcación se encontraba en aguas internacionales.

En el dispositivo participaron las salvamares Acrux y Al Nair, que auxiliaron a los ocupantes y los trasladaron hasta la capital de Lanzarote. El número exacto de personas rescatadas todavía no ha sido precisado, aunque todas llegaron aparentemente en buen estado de salud.

Embarcaciones con mas de 100 ocupantes

Este tipo de embarcaciones con más de un centenar de ocupantes se detectaron por primera vez este verano en la ruta migratoria hacia Canarias.

Desde julio se han auxiliado tres neumáticas de estas características con destino a Lanzarote: una con 122 personas el 8 de julio, otra con 111 el 20 de agosto y una tercera con 107 el 14 de septiembre.