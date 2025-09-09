Bajan las temperaturas dejando un ambiente más fresco con lluvias en el norte de las islas, atención al viento que va a soplar con fuerza en las costas

Informa: Edgar Cedrés.

La calima se alejará de las islas trayendo un ambiente más fresco con un descenso de las temperaturas en todo el archipiélago. Lo más destacado de los próximos días va a ser el viento que soplará con fuerza del nordeste. En las próximas horas se intensificará en el interior de Lanzarote y Fuerteventura.

Algo de Nubosidad en Radazul. El Rosario. Tenerife. Jesús Chinea.

A primera hora de la mañana, las rachas de viento han alcanzado los 100 km/h en Alajeró, La Gomera.

Rachas de viento en diferentes puntos del archipiélago. Grafismo RTVC.

Se recomienda mucha precaución en las zonas de costa por la fuerza del viento, que ya está soplando con intensidad en algunas islas.

Estos últimos días del verano serán menos cálidos y las lluvias serás destacadas en el norte de las islas. Caerán precipitaciones en el norte y se mantendrán en el este de La Palma.

En algunos municipios, como en Puntallana, se han recogido hasta 50 litros por metro cuadrado.

Esta nubosidad irá disipando la calima que se alejará del archipiélago en las próximas horas. El ambiente será más fresco con temperaturas que oscilarán entre los 27 grados de máxima en Lanzarote y los 17 grados de mínima en El Hierro.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, en el mar, se prevé viento del norte o nordeste de fuerza 4 a 5, localmente 6 y ocasionalmente 7, con marejada o fuerte marejada. En las costas del oeste, suroeste y sur, viento variable de fuerza 2 a 3 y marejadilla o rizada. Se espera además mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.

Alertas en la península

Un temporal de lluvias está afectando a Baleares, Murcia y la Comunidad Valenciana. En Baleares, podrán caer hasta 50 litros por metro cuadrado. No descartan que aumente a 140 litros en una franja de tres a cuatro horas. Las tres regiones están en alerta naranja.

En la Comunidad Valenciana está en alerta naranja el litoral de Alicante y el interior, además del litoral sur de Valencia, en donde las acumulaciones por lluvia serán de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora.

Probablemente, subraya la AEMET, en el litoral norte de Alicante se acumularán en doce horas hasta 100 litros por metro cuadrado y también en el litoral sur de Valencia.

Los chubascos serán persistentes en las zonas litorales más al sur de Valencia y más al norte de Alicante.

En la región de Murcia, en la vega del Segura y en el altiplano, se podrán dar lluvias de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Habrá tormentas fuertes y en puntos de Alicante, Valencia y la región de Murcia podrán ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

Por otra parte, en nivel amarillo se encuentran Teruel, Albacete y Cuenca, además de toda Cataluña, con la probabilidad de que aparezcan lluvias con intensidad.

Las acumulaciones podrán alcanzar hasta 80 litros por metro cuadrado en doce horas en puntos como el prepirineo de Barcelona, Pirineo de Girona y prelitoral norte de Tarragona.

Granada y Málaga están en alerta amarilla por fenómenos costeros, con olas de hasta 3 metros.