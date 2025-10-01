Nati Collado se emociona en La Alpispa de La Radio Canaria al confirmar que su hijo había sido rescatado sano y salvo.

“Lloraré, lloraré, lloraré que lo quiero”: la emoción de la madre de Layonel tras el hallazgo con vida de su hijo / Foto: Salvamento Marítimo.

La angustia se transformó en alivio y alegría. Nati Collado, la madre de Layonel, ha intervenido este mediodía en directo en el programa La Alpispa, de La Radio Canaria, para confirmar que su hijo había sido encontrado con vida tras horas de intensa búsqueda en el mar.

“La Guardia Civil acaba de llamar a mi hija, que han encontrado a Layonel, que Layonel está bien y que ya lo tienen en el barco para sacarlo para afuera”, ha compartido emocionada.

La madre no pudo contener la gratitud hacia quienes colaboraron en el dispositivo y en la búsqueda espontánea. “Mucha alegría, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a todos, a todos los que salieron para buscarlo”.

Nati Collado: «La Guardia Civil acaba de llamar a mi hija, que han encontrado a Layonel, que Layonel está bien»

Según ha explicado, fue un avión de Salvamento Marítimo el que avistó a Layonel a unas 30 millas de Arguineguín, aún sobre la moto acuática, y poco después una embarcación llegó hasta él y lo rescató en buen estado de salud.

La emoción de Nati era evidente durante la conversación. “Ya lo veía todo negro, ¿sabes? Lo veía todo negro ya. Pero está ahí. Está ahí”, ha expresado con voz entrecortada. Al ser preguntada por lo primero que le diría a su hijo cuando lo vea, respondió con sencillez: “No lo sé… Lloraré, lloraré, lloraré que lo quiero. Solamente quiero abrazarlo y besarlo”.

La desaparición de Layonel

Layonel había desaparecido en el mar tras salir en moto acuática desde el sur de Gran Canaria, lo que desató un amplio operativo de búsqueda por parte de Salvamento Marítimo y Guardia Civil, al que se sumaron familiares, amigos y ciudadanos que recorrieron la costa.

Durante horas la incertidumbre fue máxima, pero finalmente el joven fue hallado con vida y trasladado a puerto para su valoración médica.