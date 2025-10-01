El joven, desaparecido este martes al recuperar su moto de agua en el mar, no ha sido encontrado y servicios de rescate, familiares y amigos continúan la búsqueda

Aunque ya han proliferado los bulos sobre la desaparición de Layonel Ramírez, aún no se ha encontrado al joven ni la moto de agua que intentaba rescatar cuando se le perdió la pista.

Piden ayuda en la búsqueda de Layonel Ramírez en el sur de Gran Canaria

Búsqueda de Layonel Ramírez

Tiene 28 años y lo buscan embarcaciones y helicóptero de emergencias, a los que se han sumado familiares y amigos. Los que lo conocen piden colaboración y difusión para encontrarlo. Su móvil daba señal hasta ayer y el joven llevaba puesto un chaleco naranja. Son algunas de los detalles que han aportado para pedir ayuda en la búsqueda.

La madre del joven, Nati Collado, intervino este miércoles en el programa Buenos Días Canarias para explicar lo ocurrido y pedir ayuda. Collado contó que Layonel estaba en el barco de unos amigos cuando se desenganchó su moto de agua. Se tiróal agua para rescatarla y lo consiguió, por lo que le dijo al resto que se verían en el muelle.

Según relataron los testigos, la moto se paró y el barco frenó para ver qué ocurría, pero al ver que continuaba, siguieron hacia el muelle. Al llegar a la costa, comprobaron que ni el joven ni la moto daban señales, por lo que dieron la alerta.

La madre ha querido recalcar su llamamiento para que salgan más barcos de rescate a buscar a si hijo, que ella cree que está esperando sobre la moto a que lo encuentren mar adentro. Desde el inicio de la búsqueda, barcos de la zona rastrean el lugar, pero no pueden adentrarse en el mar.