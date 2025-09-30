Se busca a Layonel Ramírez en Gran Canaria

La familia de Layonel Ramírez desaparecido en Gran Canaria ha lanzado un mensaje de máxima difusión para dar con su paradero
A Layonel Ramírez se le busca en Gran Canaria. El joven desapareció en la costa sur de Gran Canaria. Viajaba en una moto de agua blanca y los familiares han lanzado este mensaje de máxima difusión para dar con su paradero.
Amigos y familiares se han desplazado a la zona para realizar batidas por la costa y conseguir alguna señal del paradero del joven.
Los amigos de Layonel Ramírez han indicado que al parecer la moto de agua se quedó a la deriva y el joven lleva puesto un chaleco naranja. También han intentado ponerse en contacto con el joven y el móvil da señal, pero a esta hora aún no hay ninguna información sobre su paradero.