Las temperaturas se mantendrán bastante estables a lo largo de la semana

La previsión meteorológica en Canarias para esta semana invita a la calma: no se esperan lluvias destacadas, aunque conviene no perder de vista el paraguas, ya que podrían producirse precipitaciones muy débiles, dispersas y ocasionales en distintos momentos.

Mientras en la península se hablará mucho de la llegada de varias borrascas y de lluvias más abundantes, esas precipitaciones apenas alcanzarán al archipiélago canario, donde podría llover este lunes, de nuevo el miércoles por la noche y también de forma puntual el jueves e incluso el viernes, con precipitaciones de carácter débil.

Las temperaturas, tras un ligero descenso este lunes, volverán a recuperarse y se mantendrán bastante estables a lo largo de la semana, con valores muy similares día tras día.

El mar, protagonista de nuevo

A partir de esta noche se espera un nuevo empeoramiento del estado del mar, que comenzará a notarse en las costas norte y oeste de Lanzarote. Durante la jornada de este martes, el oleaje alcanzará entre 3 y 4 metros, pudiendo superar puntualmente esas alturas en zonas expuestas del norte y oeste de varias islas.

Este episodio coincide además con mareas vivas, por lo que las autoridades insisten en extremar la precaución en las zonas costeras. Aunque el miércoles la altura del oleaje podría disminuir ligeramente, el paso continuo de borrascas por el Atlántico Norte seguirá enviando mar de fondo, manteniendo condiciones adversas en las costas abiertas al norte durante varios días.

Actualmente sigue activa una prealerta por fenómenos costeros del Gobierno de Canarias , especialmente para el norte y oeste de Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y El Hierro, así como para la costa oeste y suroeste de Tenerife y La Gomera.

Lluvias débiles y el mar alterado marcarán el tiempo de Canarias esta semana. EFE

Nubosidad variable

Según las imágenes de satélite, en Canarias hay presencia de nubes medias y altas, asociadas a la cola de un frente frío, junto con nubosidad baja. Mientras, a lo largo de este lunes se espera un aumento de las nubes en las vertientes norte de las islas, donde podrían registrarse algunas lluvias débiles, primero en las islas occidentales y más tarde en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

Por otro lado, en los próximos días predominarán los intervalos nubosos, con alternancia de cielos casi despejados y momentos más cubiertos en todas las vertientes.

El viento será flojo, principalmente del oeste o noroeste, lo que favorecerá la formación de nubes en el interior de las islas. La probabilidad de precipitaciones será baja, aunque no se descarta que puedan caer algunas gotas de manera puntual.