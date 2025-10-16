En el norte de La Palma, La Gomera y El Hierro podrá llover en las próximas horas como consecuencia del frente Atlántico que se ha ido desplazando al oeste

Informa: Edgar Cedrés.

Las esperadas lluvias de otoño se desplazan hacia el oeste y solo caerán en La Palma, La Gomera y El Hierro. Durante esta jornada de jueves, podrán caer algunas precipitaciones en el norte de las islas más occidentales pero de manera débil.

En Tenerife esa nubosidad se trasladará a zonas altas. Las lluvias tendrán mayor presencia el fin de semana en las zonas de medianías del archipiélago.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, tendrán mayor incidencia este viernes, a última hora de la tarde pero sin llegar a ser de manera abundante.

Los cielos estarán nubosos en en general, aunque aparecerán claros y estará más despejado en el sur de las islas, y sobre todo, en la parte oriental.

En Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura habrá pocas nubes, aunque se trasladarán a las capas más altas. Alguna lluvia débil podrá caer en Gran Canaria.

Temperaturas

Las temperaturas se mantendrán como en los últimos días con máximas de 26 grados en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y mínimas de 20 grados. En la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, no superarán los 25 grados.

En el viento, habrá ligeras brisas, apenas perceptible, y seguirá así en los próximos días. El sábado y el domingo, podrá haber rachas puntuales en las cumbres de La Palma y Tenerife, sobre todo, en el Roque de los Muchachos y en el Parque Nacional del Teide.

La calma en el viento se va a trasladar a las costas en las que predominará la marejadilla.