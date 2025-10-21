La Aemet no descarta lluvias débiles y puntuales en el norte de Gran Canaria, Tenerife, La Palma y El Hierro y temperaturas que oscilarán entre los 25 y 27 grados

La previsión meteorológica este martes en Canarias continúa dentro de la estabilidad precedida estos días. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anticipa nubosidad en el norte de las islas montañosas, temperaturas sin grandes cambios y con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales.

Informa RTVC.

El archipiélago permanece bajo la influencia de un anticiclón, con vientos, lluvias débiles y nubes bajas en Canarias que viene entrando por la cara nordeste y norte de las islas y que está dejando precipitaciones desde horas de la madrugada en Teror y Valsequilllo, en Gran Canaria, donde se han recogido en torno a los 2 litros por metro cuadrado.

Durante el día se esperan lloviznas, también, débiles en el norte de Tenerife, La Palma y El Hierro, según ha adelantado el servicio de Metereología de RTVC.

Lluvias débiles y nubes este martes en Canarias. Imagen de la costa norte de Gran Canaria. Alberto Ley

Las temperaturas continuarán siendo agradables a pesar de la lluvia, que a primera hora ha rondado los 25º C en municipios como Puerto del Rosario, Fuerteventura, o Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, que previsiblemente subirá a lo largo del día hasta los 27 grados en zonas de costa.

Riesgo por radiación ultravioleta en Canarias

La Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, por otro lado, ha anunciado el riesgo alto por radiación ultravioleta en todos los municipios de Canarias hasta el próximo viernes 24.

Las recomendaciones de protección son usar gorra, sombre o ropa adaptada; gafas de sol; crema fotoprotectora; usar las zonas de sombra; y no exponer a los menores de un año.

La radiación UV puede producir, efectos adversos en cualquier persona, pero el riesgo aumenta para aquellas personas que se exponen muchas horas al sol; o tienen la piel, el cabello y los ojos claros; toman ciertos medicamentos orales y tópicos -antibióticos, píldoras anticonceptivas y productos que contienen peróxido de benzoílo; o tienen cáncer de piel, destaca Salud Pública.