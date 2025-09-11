ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Localizan un cadáver en un pozo abandonado de Valle Guerra

Redacción RTVC
Redacción RTVC

La zona se encontraba abandonada desde hace varios años y el suceso ha generado gran revuelo en la zona

La Policía Nacional localizó este jueves un cadáver en la zona de La Barranquera, en la localidad de Valle Guerra, en el municipio tinerfeño de La Laguna. Junto a los bomberos, se ha activado un dispositivo de emergencia para recuperar el cuerpo.

Hasta el momento, sigue activo este dispositivo centrado en un pozo de unos 125 metros de profundidad que lleva varios años abandonado en esta zona. El hallazgo ha generado gran expectación y los operativos continúan con su labor para asegurar el lugar y recabar información relevante.

Según informó la Policía Nacional, el siguiente paso será iniciar una investigación para determinar las causas de la muerte e identificar a la persona fallecida. Los agentes no han ofrecido más detalles sobre el hallazgo, pero se espera que en las próximas horas se amplíe la información de este caso.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Llamamiento del Cabildo de El Hierro para evitar el depósito incontrolado de enseres

Prisión provisional para el acusado de matar a su madre en San Lorenzo

Canarias registra 2.650 accidentes laborales en el sector hotelero

Aplazan el desahucio de una familia con seis hijos en Ingenio

Refuerzan la seguridad en la GC-220 con muros de contención

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025