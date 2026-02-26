Localizan un cadáver en Santa Cruz de Tenerife

Aún no se ha podido identificar al fallecido ni las causas de la muerte por el avanzado estado de descomposición del cadáver, hallado en Santa Cruz de Tenerife

El cadáver de una persona fue localizado en la tarde de este miércoles en Santa Cruz de Tenerife. Concretamente en la zona de Los Moriscos, cerca de Hoya Fría, en una de las rotondas de la TF-4, informan a Europa Press fuentes de la Policía Nacional.

Zona de Hoya Fría, en Santa Cruz de Tenerife

El hallazgo se produjo en torno a las 18.00 horas, y a raíz de una llamada del 112 Canarias. Se inició entonces un dispositivo para rescatar el cuerpo conformado por Bomberos y Policía Nacional.

La investigación está abierta porque ni siquiera se ha podido identificar aún el cuerpo dado su avanzado estado de descomposición. Se espera por las conclusiones de la autopsia para tratar de esclarecer las causas del fallecimiento.