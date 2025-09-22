Los Bomberos han localizado el cuerpo de un menor que viajaba en un coche que se ha visto este domingo por la tarde arrastrado por la riera de Sant Quintí de Mediona (Barcelona). Ahora, tratan de localizar a su padre

La consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlón (3d), participa en el dispositivo de búsqueda junto a los Bomberos,. Han localizado la noche de este domingo el cuerpo de un menor que viajaba en un coche que fue arrastrado por la rieda de Sant Quintí de Mediona (Barcelona) .EFE/Quique García

En una comparecencia ante los medios a medianoche, la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlón, ha asegurado que se han encontrado el cuerpo del hijo, un niño de unos «11 o 12 años». Ha dado por supuesto que el padre también podría haber fallecido, si bien todavía no se ha localizado su cuerpo.

El cuerpo del menor se ha encontrado en Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona), como consecuencia de las fuertes lluvias que han hecho aumentar el caudal de esa riera.

La consellera Parlón ha lamentado la tragedia provocada por las fuertes lluvias caídas en Cataluña. Ha asegurado que el cuerpo que se está buscando «probablemente» será el del padre de ese niño.

Se vieron sorprendido por la crecida del río

Ha añadido que unos 87 efectivos de los bomberos han buscado el cuerpo durante toda la noche y que una veintena de Mossos ayudaron también en las tareas de búsqueda.

Al parecer, el padre decidió cruzar la riera con el coche a pesar de que algunas personas se lo desaconsejaron. Entonces se vio sorprendido por la crecida repentina del río, ha explicado la consellera.

Parlón ha apelado de nuevo a la prudencia ante situaciones de lluvias intensas.

Sobre las seis y media de la tarde, un testigo avisó a los servicios de emergencias de que un coche estaba siendo arrastrado por el agua de la riera y de que en su interior viajaban dos personas.

El coche fue localizado sin nadie en su interior

Los bomberos han desplazado al lugar diecinueve dotaciones de efectivos. Localizaron a primera hora de la noche el coche, pero sin nadie en su interior.

Esta riera es una de las que ha registrado una crecida súbita esta tarde a consecuencia de las fuertes tormentas caídas en Cataluña. En algunos puntos del entorno de la capital catalana han dejado más de cien litros por metro cuadrado.

Submarinistas han ayudado en las tareas de rescate, respaldadas también por drones y perros, y hasta la llegada de la noche también se ha usado un helicóptero.

Tanto el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han lamentado el fallecimiento de un persona a consecuencia de las intensas lluvias en Cataluña.

En declaraciones a TV3, el alcalde de Sant Quintí de Mediona, Bernat Catasús, ha explicado que el vehículo de los desaparecidos ha sido hallado en el fondo de un barranco y en muy mal estado. Ha añadido que las fuertes lluvias han hecho que la riera aumentara su caudal hasta los dos metros y medio.