La presidenta del Cabildo de Fuerteventura atribuye la decisión del cese a Matías Peña a la línea de gestión y a la ruptura del acuerdo político con ALxLAN
La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, ha comunicado este jueves el cese de Matías Peña como consejero delegado de Agricultura, Ganadería y Pesca.
La decisión, según ha trasladado la institución insular, responde tanto a la línea de trabajo desarrollada en el área como a la ruptura del acuerdo político suscrito entre Asamblea Majorera–Coalición Canaria y Alternativa Local por Antigua (ALxLAN).
Enrique Pérez asumirá las funciones
A partir de ahora, las competencias delegadas del área las asumirá el consejero Enrique Pérez Brito, con el objetivo de reforzar la gestión del sector primario, mejorar la coordinación interna y garantizar la continuidad de los proyectos en marcha.
La presidenta ha reafirmado su compromiso con la cohesión del grupo de gobierno, la responsabilidad en la gestión pública y el cumplimiento de los acuerdos políticos para seguir avanzando en beneficio de la isla y de la ciudadanía.