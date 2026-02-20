La presidenta del Cabildo de Fuerteventura atribuye la decisión del cese a Matías Peña a la línea de gestión y a la ruptura del acuerdo político con ALxLAN

Lola García cesa a Matías Peña al frente del área de Sector Primario. Europa Press

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, ha comunicado este jueves el cese de Matías Peña como consejero delegado de Agricultura, Ganadería y Pesca.

La decisión, según ha trasladado la institución insular, responde tanto a la línea de trabajo desarrollada en el área como a la ruptura del acuerdo político suscrito entre Asamblea Majorera–Coalición Canaria y Alternativa Local por Antigua (ALxLAN).

Enrique Pérez asumirá las funciones

A partir de ahora, las competencias delegadas del área las asumirá el consejero Enrique Pérez Brito, con el objetivo de reforzar la gestión del sector primario, mejorar la coordinación interna y garantizar la continuidad de los proyectos en marcha.

La presidenta ha reafirmado su compromiso con la cohesión del grupo de gobierno, la responsabilidad en la gestión pública y el cumplimiento de los acuerdos políticos para seguir avanzando en beneficio de la isla y de la ciudadanía.