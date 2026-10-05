El equipo de Jaka Lakovic visita el Copper Box Arena este martes a las 19:30 (hora canaria), en la segunda jornada del Grupo B

El London Lions–La Laguna Tenerife se juega este martes 6 de octubre, a las 19:30 (hora canaria), en el Copper Box Arena, en Londres. Es la segunda jornada del Grupo B de la EuroCup. El equipo aurinegro llega con un 1-0 en su debut en la competición y quiere dar otro paso en su primera temporada en el torneo.

La Laguna Tenerife en su estreno en la Eurocup frente al Türk Telekom / Archivo

Un rival con ganas de revancha

Los London Lions llegan con una derrota en su estreno, 74-71 ante el Siauliai en Lituania. Juegan en casa y querrán sumar su primera victoria ante su afición. El club representa a Londres en la EuroCup y en la Super League Basketball británica.

El La Laguna Tenerife afronta como un estreno esta competición, tras diez temporadas en la Basketball Champions League.

Un grupo exigente y 14 jornadas por delante

La primera fase de la Erocup se juega en formato de liguilla. El La Laguna Tenerife comparte grupo con Türk Telekom, Cluj-Napoca, Siauliai, London Lions, Skyliners Frankfurt, Reyer Venezia y Maxima Roma. Son 14 jornadas, siete en casa y siete fuera, que se alargarán hasta mediados de enero.

En la primera jornada, el Venezia ganó 104-72 al Frankfurt y el Maxima Roma superó 89-55 al Cluj-Napoca. El Grupo B está mostrando mucho nivel desde el primer día.

Lakovic, campeón de la EuroCup con el Gran Canaria

El técnico del equipo del CB Canarias, Jaka Lakovic, conoce bien esta competición. Llegó a Gran Canaria en el verano de 2022 y en su primera campaña conquistó la EuroCup, el primer título europeo del club. Con el conjunto amarillo se proclamó campeón de la BKT EuroCup 2023 y llevó al equipo a otra final continental. En esa segunda final, la de 2025, el equipo cayó ante el Hapoel israelí.

Lakovic el 22 de junio de 2026 firmó como entrenador de La Laguna Tenerife, y ahora pone esa experiencia al servicio del equipo aurinegro en su estreno en el torneo.