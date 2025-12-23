ES NOTICIA

Los alimentos navideños suben un 10,3 % en menos de un mes, según la OCU

RTVC / EFE
El encarecimiento en alimentos navideños es menor que el del año pasado, aunque productos como los percebes y las almejas suben

Los precios de los alimentos más habituales en Navidad han aumentado de media un 10,3 % en menos de un mes, un incremento notable pero inferior al registrado el año pasado, cuando alcanzó el 12,3 %, según el último informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

El estudio analiza 16 productos muy demandados en estas fechas en mercados, supermercados y grandes superficies de varias ciudades españolas. Las mayores subidas se han producido en los percebes (+56 %), las almejas (+43 %), la pularda entera (+26 %), la merluza al corte (+20 %) y el besugo (+17 %).

Otros productos también han registrado incrementos más moderados, como el pavo entero, las angulas, el jamón ibérico de cebo o el redondo de ternera.

Precio histórico en jamón ibérico

En contraste, algunos alimentos han bajado de precio, como las ostras, la piña y la lombarda, mientras que la granada se ha mantenido estable.

La OCU destaca que seis alimentos han alcanzado precios máximos históricos, entre ellos el jamón ibérico de cebo, el cordero lechal y el pavo entero.

Ante este escenario, la organización recomienda aprovechar ofertas puntuales y optar por productos congelados, habitualmente más económicos, recordando además que la carne de ave sigue siendo la opción más asequible dentro de la cesta navideña.

