Los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento reclaman una mejor gestión del servicio

Varios bomberos de Las Palmas de Gran Canaria han protagonizado este viernes una protesta simbólica encadenándose frente al Ayuntamiento de la capital grancanaria para reclamar mejoras en la gestión municipal del servicio.

Informa RTVC.

En este sentido, reclaman mejorar las condiciones de trabajo, tanto en lo material como en lo humano, para poder dar un servicio efectivo a la ciudadanía. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria asegura que nunca antes se había invertido tanto en el cuerpo.

Por ello, según Raúl Esclarín, Cabo de servicio y delegado sindical de UGT, la protesta refiere a la necesidad de «poder modernizarnos, poder ser un cuerpo que dé un servicio más efectivo a esta ciudad, que podamos trabajar más cómodos nosotros y que nuestro trabajo sea mejor para todos los ciudadanos».

Los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria se encadenan en el Ayuntamiento. Imagen de archivo de los Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria estrenando nuevos equipos de rescate en accidentes de tráfico.

Por su parte, Josué Íñiguez, concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ha señalado que «lo nuestro es mejorar sus servicios y la capacidad que tienen de responder ante los incidentes. En eso hemos respondido con el mayor proceso de inversión que ha tenido nunca el Cuerpo Bombero»», ha señalado Josué Íñiguez, concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria».