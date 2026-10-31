Comercios blindan escaparates y se refuerza la seguridad ante los llamamientos de ‘Blocus’ a sabotajes en Halloween

Los comercios de varias ciudades españolas han tomado medidas de seguridad en sus establecimientos coincidiendo en la noche de Helloween y los llamamientos realizados para nuevos saqueos y actos vandálicos promovidos por la plataforma ‘Blocus’

Paneles de madera colocados sobre alguna de las vidrieras de los comercios de Palma. Imagen Europa Press

Los comercios de las principales ciudades españolas han reforzado sus medidas de seguridad este sábado, coincidiendo con el puente de Todos los Santos y Halloween, ante el temor de nuevos saqueos y actos vandálicos promovidos a través de las redes sociales por la plataforma ‘Blocus’. Establecimientos de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao han optado por tapiar sus escaparates con planchas de madera y barreras metálicas para evitar posibles daños, después de los graves disturbios registrados el pasado 24 de octubre en Barcelona, que terminaron con 133 detenidos y más de 600 personas identificadas.

Barcelona concentra la mayor preocupación policial. Comercios de zonas como plaza Catalunya, paseo de Gràcia y avenida Diagonal han protegido sus fachadas ante la posibilidad de que se repitan los saqueos, la quema de contenedores y los destrozos del pasado fin de semana. Los Mossos d’Esquadra activarán un dispositivo de nivel 4, el máximo previsto para movilizaciones en la vía pública, coordinado con la Guardia Urbana y con un despliegue que superará ampliamente los 300 agentes del operativo anterior.

En Madrid, los establecimientos de Gran Vía, Montera y la Milla de Oro también han blindado sus escaparates. El Ayuntamiento ha anunciado un dispositivo de 1.700 agentes durante estas fechas, en coordinación con la Policía Nacional. En Valencia, los comerciantes han instalado protecciones y estudian adelantar el cierre de algunos locales a las 16.00 horas. La asociación del centro histórico ha recomendado revisar persianas y cámaras, retirar los productos de valor de los escaparates y despejar las aceras. El dispositivo de seguridad contará con Policía Nacional, Local, Guardia Civil y otros efectivos. Medidas similares se han adoptado en ciudades como Bilbao, Zaragoza, Palma, Sevilla y Granada.

Detenciones

La preocupación se ha intensificado después de que las fuerzas de seguridad hayan detenido a una decena de personas en distintas operaciones desarrolladas en Valencia, Bilbao, Málaga y Tenerife. Entre los arrestados figura el supuesto fundador y principal impulsor de ‘Blocus’ en España, un joven de 20 años detenido en Picanya (Valencia). La Guardia Civil le atribuye la intención de coordinar saqueos en tiempo real y utilizar las redes sociales para captar participantes.

También han sido detenidos dos jóvenes en Santa Cruz de Tenerife, uno de ellos menor de 16 años, por difundir instrucciones para cometer actos vandálicos y sabotajes mediante herramientas de comunicación cifrada.

La Policía Nacional ha practicado otras cuatro detenciones, dos en Valencia, una en Bilbao y otra en Málaga. Los arrestados están acusados de administrar canales de comunicación, señalar comercios como objetivos y promover el uso de armas y cócteles molotov para provocar el caos y dificultar la actuación policial.

Los primeros arrestos se produjeron en Barcelona, donde los Mossos detuvieron a 128 personas durante los disturbios del pasado sábado, 72 de ellas menores de edad. La Fiscalía ha solicitado ocho internamientos y 70 medidas de libertad vigilada para los menores implicados. Además, se han practicado nuevas detenciones de jóvenes acusados de impulsar y coordinar las convocatorias violentas.