Los desprendimientos causan más de 30 incidencias en Teror tras el temporal

RTVC
RTVC

Vecinos y operarios trabajan para retirar tierras y piedras que bloquearon accesos y dañaron vehículos a causa de los desprendimientos en Teror

Pala en mano, vecinos del barrio de Las Rosadas, en Teror, retiraban este fin de semana piedras y tierras que obstaculizaban el acceso a sus viviendas tras varios desprendimientos. Algunos residentes aseguran que el peligro ya se advirtió al ayuntamiento semanas atrás, debido al mal estado de muros y taludes.

Uno de los incidentes más llamativos afectó a Jennifer, cuyo coche quedó semienterrado después de que cediera el muro de una vivienda. El vehículo había sido adquirido apenas 15 días antes, lo que aumentó la frustración por los daños sufridos.

30 incidencias

En total, el municipio de Teror registró más de 30 incidencias durante el fin de semana, entre desprendimientos de tierra y problemas en la red de alcantarillado.

Los servicios municipales han trabajado a lo largo de la mañana para limpiar vías y caminos vecinales, tanto en Teror como en zonas cercanas, como la Vega de San Mateo.

