Los dúos más inseparables llegan este martes a ‘Noveleros’

El programa nos invita a conocer a los ‘Pili y Mili’ más entrañables de Canarias, historias reales de complicidad, cariño y caminos compartidos

Hay dúos que no se entienden por separado. Personas que caminan juntas, que se completan, que son inseparables… como Zipi y Zape, como Pin y Pon, y como los protagonistas de la nueva entrega de ‘Noveleros‘, que llega este martes a Televisión Canaria con una colección de “Pili y Mili” muy especiales. Como siempre, a partir de las 22:40 horas, justo después de ‘Una hora menos’.

Un tándem nacido del amor y la pérdida

En La Palma, Fina y Cristina son mucho más que hermanas. La vida las unió de manera temprana: su madre falleció cuando ambas eran pequeñas y Cristina, con solo unos años más, asumió el papel de madre, amiga y confidente. Desde entonces lo han compartido todo: el baile, la costura y una devoción absoluta por Pepe Benavente, que sorprenderá a ambas en el programa.

Dos canarios inseparables en Madrid

La ruta nos lleva hasta Madrid, donde Toni e Inés han formado un dúo indisoluble. Son primos y amigos íntimos, tanto que él la animó a dejar Tenerife para mudarse juntos a la capital. Allí, Inés triunfa en la televisión nacional dando visibilidad a las personas con discapacidad, mientras ambos comparten una complicidad que sus amigos no conciben por separado.

Almas gemelas en Lanzarote

En Lanzarote descubrimos a Eli y Oli, dos artesanas que se conocieron por casualidad al coincidir sus puestos en un mercadillo. Aquel encuentro fortuito se convirtió en una amistad profunda, hasta el punto de describirse como almas gemelas unidas por la creatividad y el oficio.

Los Pili y Mili de la redacción

La familia de ‘Noveleros’ también tiene su propio dúo icónico. Elvira y Adrián trabajan codo con codo desde hace tres años y, desde el primer día, surgió entre ellos una química especial. Primero fueron grandes amigos; dos años después, Adrián declaró su amor a nuestra guionista, y fue correspondido. Este martes, Elvira recibirá una sorpresa que no olvidará jamás.