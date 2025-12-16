Electrónica, productos de belleza y reservas de viajes lideran el gasto, mientras el volumen de pedidos y devoluciones alcanza cifras récord de compras online en Navidad

La campaña navideña de este año refleja un aumento del comercio electrónico en España, donde los consumidores destinarán una media de 250 euros a compras online, un 4 % más que en 2024.

Los productos electrónicos concentran el 38 % del gasto, seguidos por artículos de belleza y reservas de viajes, que representan cada uno un 16 % del total.

El ritmo de trabajo en los almacenes se ha vuelto frenético. Los pedidos se duplican o incluso triplican durante estas fechas, y las empresas de reparto trabajan contrarreloj para garantizar entregas en todas las islas en 24 a 48 horas.

Los españoles gastarán 250 euros de media en compras online esta Navidad. EFE

Diversos productos

Los artículos más solicitados incluyen pequeños electrodomésticos, herramientas y productos para el hogar, y muchos de ellos van directamente a destinos como Gran Canaria, perfectamente etiquetados para su envío.

El aumento de compras online también se traduce en un incremento de devoluciones. Este año, se estima que se producirá una devolución cada 32 segundos, un reflejo del volumen masivo de pedidos que gestionan las plataformas durante las festividades.

Las facilidades de entrega, las ofertas y la comodidad del canal online consolidan así su protagonismo en el consumo navideño.