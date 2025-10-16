Según relatan los trabajadores, deben trabajar expuestos a mal olor de orines y putrefacción, así como con insectos y roedores

Los funcionarios del Juzgado de Puerto de la Cruz denuncian el estado de insalubridad de las instalaciones.

https://youtu.be/S7vUVzed7as

Alrededor de 30 trabajadores aseguran que se ven obligados a pasar su jornada laboral expuestos a mal olor de orines y putrefacción. Además, denuncian la presencia de insectos y roedores que contribuyen aún más a un clima de insalubridad en el que no están dispuestos a trabajar.

Así, han presentado la denuncia ante el Gobierno de Canarias y exigen que se lleve a cabo una desinsectación completa de las instalaciones.