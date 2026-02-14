El Carnaval de Las Palmas contempla, en total, siete Noches de Carnaval y cuatro Carnavales de Día y Familiares

Los grupos del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria salen a la calle este sábado. Todo ello, para compartir su pasión por la fiesta. Un acto que sirve de punto de encuentro entre las formaciones y su público. Sin embargo, también es un escaparate que muestra a locales y foráneos, la magia de las carnestolendas.

Desfile en Ciudad Jardín 2025, Las Palmas de Gran Canaria.

Modificación en la circulación

Además, las carreteras del centro de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria verán modificados alguno de sus tramos por el primer gran fin de semana del carnaval capitalino. En concreto, incluye las noches festivas y el desfile ‘La fiesta en la calle’. Así como, la feria de atracciones instalada en el Parque Santa Catalina.

Cambios previstos

Este sábado 14 de febrero, a partir de las 12.00 horas, el desfile recorrerá el trayecto entre el Parque Doramas y el entorno del Mercado Central.

Desde las 18.00 horas del viernes 13 hasta las 18.30 del sábado 14 se desalojarán vehículos en:

• Plaza Julio Antonio (apeadero entre Gabriel Miró y Rubén Darío).

• Hermanos García de la Torre (apeadero entre Campoamor y Antonio Zerolo).

– Cierres principales (10.30 a 16.30 horas):

• Paseos Madrid y Tomás Morales.

• Emilio Ley.

• Alejandro Hidalgo: entre Gago Coutinho y Pío XII o Emilio Ley.

• Góngora: entre Alejandro Hidalgo y Emilio Ley.

• Pío XII.

• Velázquez, Santiago Rusiñol, Fortuny y Gabriel Miró: en distintos tramos hacia Pío XII.

• La Plaza Milton.

• Hermanos García de la Torre: entre Puccini o Pereda y Pío XII.

• Antonio Zerolo: entre Quintana y Pío XII.

Cabe destacar que, Espronceda, Alfonso el Sabio y Tirso de Molina quedarán cerradas salvo para residentes.

Por tanto, una fiesta que contempla, en total, siete Noches de Carnaval y cuatro de Día y Familiares. Además, de grandes actos en la vía pública, como la Gran Cabalgata, la Cabalgata Infantil, los desfiles, el Entierro de la Sardina y Viudas a la Carrera.