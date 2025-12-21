Los Labradores: Gran Canaria celebra la última romería del año

La Romería de Los Labradores reúne a miles de personas en el casco de Santa Lucía de Tirajana para poner el broche final al calendario de romerías con carretas, música popular y productos de la tierra

Las calles del casco de Santa Lucía de Tirajana se llenan este domingo de colores, música y tradición con la celebración de la Romería de Los Labradores, una de las fiestas populares más multitudinarias de Canarias y considerada la última romería del año en Gran Canaria.

Romería de Los Labradores 2025

A partir del mediodía, romeros ataviados con trajes tradicionales recorren las calles acompañados de carretas decoradas, parrandas y música folklórica, en un desfile que honra a la Virgen del Rosario, patrona de esta celebración. Durante el recorrido, los participantes comparten con los asistentes productos típicos de la tierra, como mejunje, aceitunas, pan de leña, mantecados y otros enyesques canarios.

La romería es punto de encuentro para vecinos y visitantes que se suman a esta tradición arraigada en el municipio sureño, poniendo así el broche de oro a las fiestas patronales de Santa Lucía y Los Labradores, que se han desarrollado a lo largo de este mes con numerosos actos culturales y religiosos.

Para facilitar la movilidad de quienes acuden a la celebración, desde Vecindario y otros puntos de Gran Canaria, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un dispositivo especial de tráfico y transporte, con servicio gratuito de guaguas entre La Karpa y el casco urbano, además de modificaciones en la circulación en la carretera de Los Cuchillos durante las horas de mayor afluencia.

Una vez concluido el paseo de carretas, la fiesta continúa con verbenas y actuaciones musicales en el parque municipal, donde la música y el baile prolongarán la jornada hasta entrada la tarde, consolidando esta romería como una de las citas festivas más emblemáticas del calendario navideño en la isla.