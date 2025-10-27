Miles de personas acompañaron a la Patrona de La Palma en su visita a Los Llanos, 61 años después, con un traje confeccionado por artesanas locales

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane ha entregado un vestido confeccionado con sedas originales del siglo XIX con motivo del regreso de la imagen de la Virgen de las Nieves al municipio, 61 años después de su última visita, en una jornada que congregó a miles de peregrinos.

RTVC

La pieza, elaborada por las artesanas palmeras Pilar Hernández González y Ana Isabel Martín Sánchez, combina tonos azul cerúleo y azul cobalto, con matices blancos alusivos a la nieve y la pureza.

Una obra artesanal con simbolismo

El alcalde, Javier Llamas, agradeció la labor de las costureras y destacó que el traje “representa el cariño y el respeto del pueblo hacia la Patrona de La Palma”, además de reflejar “el compromiso del municipio con la conservación del patrimonio religioso y cultural”.

Por su parte, la concejala de Cultura y Artesanía, Marlene González, explicó que el todo el conjunto —integrado por jubón, mangas, puños, saya y manto— incorpora galones de plata, cintas florales de seda y encajes de argento, en homenaje a los trajes tradicionales e históricos de la Virgen.

Durante su estancia en la parroquia de Los Remedios, la imagen será objeto de actos litúrgicos y procesiones hasta el miércoles 29 de octubre. Posteriormente, el recorrido continuará por los barrios de La Laguna, Las Manchas y Todoque, dentro de una programación especialmente significativa para los municipios afectados por la erupción del volcán Tajogaite en 2021.