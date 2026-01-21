ES NOTICIA

Directo
InicioNoticiasInternacional

Los maquinistas convocan tres días de huelga para exigir más seguridad ferroviaria

RTVC / EFE
RTVC / EFE

Los días de huelga para los maquinistas están previstos para el 9, 10 y 11 de febrero tras los últimos accidentes en Córdoba y Barcelona

Los maquinistas convocan tres días de huelga para exigir más seguridad ferroviaria
Los maquinistas convocan tres días de huelga para exigir más seguridad ferroviaria. Europa Press

El sindicato de maquinistas Semaf ha convocado una huelga en el sector ferroviario para los días 9, 10 y 11 de febrero con el objetivo de reclamar la “recuperación de los estándares de seguridad” y garantizar la integridad de trabajadores y usuarios.

La convocatoria, que afectará a maquinistas de todas las empresas ferroviarias, llega tras los graves accidentes registrados en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que han dejado un balance provisional de 44 fallecidos.

Falta de atención a los avisos

El sindicato denuncia la falta de atención a los avisos sobre deficiencias en la infraestructura y reclama responsabilidades a quienes deben garantizar la seguridad del sistema.

Semaf exige mejoras en el mantenimiento de las vías y la implantación de protocolos preventivos ante emergencias meteorológicas, especialmente en puntos con antecedentes de siniestros, y estudia acciones legales por la filtración de audios relacionados con el accidente de Adamuz.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Se reorganiza la venta de entradas del Carnaval por actos y tramos horarios en Santa Cruz de Tenerife

El Supremo rechaza frenar cautelarmente doce traslados de menores no acompañados a Madrid

Jéssica de León apuesta por un turismo sostenible para que la riqueza se quede en las islas

Marc Cardona rescinde su contrato con la UD Las Palmas

Asisten a varias personas tras chocar el tranvía y una guagua en Taco

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2026