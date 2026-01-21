Los días de huelga para los maquinistas están previstos para el 9, 10 y 11 de febrero tras los últimos accidentes en Córdoba y Barcelona

Los maquinistas convocan tres días de huelga para exigir más seguridad ferroviaria. Europa Press

El sindicato de maquinistas Semaf ha convocado una huelga en el sector ferroviario para los días 9, 10 y 11 de febrero con el objetivo de reclamar la “recuperación de los estándares de seguridad” y garantizar la integridad de trabajadores y usuarios.

La convocatoria, que afectará a maquinistas de todas las empresas ferroviarias, llega tras los graves accidentes registrados en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que han dejado un balance provisional de 44 fallecidos.

Falta de atención a los avisos

El sindicato denuncia la falta de atención a los avisos sobre deficiencias en la infraestructura y reclama responsabilidades a quienes deben garantizar la seguridad del sistema.

Semaf exige mejoras en el mantenimiento de las vías y la implantación de protocolos preventivos ante emergencias meteorológicas, especialmente en puntos con antecedentes de siniestros, y estudia acciones legales por la filtración de audios relacionados con el accidente de Adamuz.