Los días de huelga para los maquinistas están previstos para el 9, 10 y 11 de febrero tras los últimos accidentes en Córdoba y Barcelona
El sindicato de maquinistas Semaf ha convocado una huelga en el sector ferroviario para los días 9, 10 y 11 de febrero con el objetivo de reclamar la “recuperación de los estándares de seguridad” y garantizar la integridad de trabajadores y usuarios.
La convocatoria, que afectará a maquinistas de todas las empresas ferroviarias, llega tras los graves accidentes registrados en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que han dejado un balance provisional de 44 fallecidos.
Falta de atención a los avisos
El sindicato denuncia la falta de atención a los avisos sobre deficiencias en la infraestructura y reclama responsabilidades a quienes deben garantizar la seguridad del sistema.
Semaf exige mejoras en el mantenimiento de las vías y la implantación de protocolos preventivos ante emergencias meteorológicas, especialmente en puntos con antecedentes de siniestros, y estudia acciones legales por la filtración de audios relacionados con el accidente de Adamuz.