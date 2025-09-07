El ataque, que también se produjo contra edificios residenciales en Kiev, deja al menos dos muertos y 17 heridos

Al menos dos personas han muerto y otras 17 resultaron heridas este domingo tras un bombardeo ruso contra la capital de Ucrania. El ataque impactó en bloques residenciales y alcanzó por primera vez la sede del Gobierno.

Imagen de archivo de un ataque ruso en Ucrania | Europa Press Andreas Stroh

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, confirmó que entre las víctimas figuran una mujer joven y un bebé menor de un año. Advirtió a la población que permanezca en refugios ante la persistencia de bombardeos.

Incendio en la sede gubernamental

El jefe de la Administración Militar de la ciudad, Timur Tkachenko, informó de un incendio en el edificio gubernamental del distrito Pechersk. Varias plantas superiores quedaron dañadas por el impacto. La primera ministra, Yulia Sviridenko, denunció en Telegram que “el tejado y los pisos altos resultaron destruidos por el ataque enemigo”. Añadió que los bomberos trabajan sin descanso para controlar las llamas.

Sviridenko pidió una reacción internacional más firme. “El mundo debe responder con hechos, no solo con palabras. Necesitamos nuevas sanciones contra el petróleo, el gas y la maquinaria militar rusa”, reclamó. Junto a su mensaje, difundió fotografías en las que se observan llamas y columnas de humo saliendo de varias estancias del edificio gubernamental.

Daños en viviendas y vehículos

Durante la noche, drones rusos alcanzaron varios bloques residenciales, lo que provocó desprendimientos y nuevos incendios. Entre los heridos se encuentra una mujer embarazada; siete personas tuvieron que ser hospitalizadas. Bomberos y equipos de rescate trabajaron en distintos puntos de la ciudad para sofocar incendios y auxiliar a los afectados. También resultaron dañados varios vehículos.

Mientras Kiev era atacada, autoridades rusas denunciaron impactos en la región de Voronezh. El gobernador Alexander Gusev confirmó que seis drones ucranianos fueron interceptados, pero los restos hirieron a un hombre. El bombardeo en la capital ucraniana se produce un día después de que 15 personas resultaran heridas en Zaporiyia tras otro ataque con drones rusos.