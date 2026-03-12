Los Premios Dial celebra su 30ª edición en Santa Cruz de Tenerife

Artistas como Luis Fonsi, Laura Pausini o Pablo Alborán participarán en la gala de Premios Dial del Recinto Ferial de Tenerife
La 30ª edición de los Premios Dial se celebrará este jueves jueves en el Recinto Ferial de Tenerife con una gala dedicada a la música en español.
Clavijo destaca los avances en las islas para garantizar el suministro eléctrico y ser independientes del exterior
Sobre el escenario actuarán artistas como Luis Fonsi, Laura Pausini, Pablo Alborán, Carlos Vives, Marta Sánchez o el grupo Amaral.
Durante la presentación del evento, celebrada en el Cabildo de Tenerife, los organizadores destacaron la trayectoria de estos premios, que durante tres décadas han impulsado la música en español.
Homenaje a figuras históricas
Entre los artistas galardonados también figuran Leire Martínez, Sergio Dalma, Pablo López, Café Quijano, Nil Moliner o Kany García, entre otros.
Además, la gala rendirá homenaje a figuras históricas de la música en español con el premio a la trayectoria para Ana Torroja, Luz Casal, Mónica Naranjo y Antonio Carmona.
Como parte de las actividades paralelas, también se celebrarán conciertos sorpresa en la isla y un encuentro profesional en la Universidad de La Laguna sobre el presente y el futuro de la música en español.