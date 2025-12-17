«Los protocolos de acoso sexual funcionan, pero no todo acoso sexual es delito»

La autora de los protocolos del ministerio de Igualdad y el Instituto de Las Mujeres, Gemma Fabregat, reivindica que se cumplan los principios de confidencialidad y celeridad. Asegura que se denuncia mucho más que antes.

Los recientes casos conocidos de acoso sexual en el ámbito del Partido Socialista, han puesto de relieve la importancia de los protocolos de acoso sexual y por razón de sexo. Es el asunto que hemos abordado esta semana en el espacio de Igualdad de Buenos Días Canarias.

Gemma Fabregat , catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia, fue la experta que elaboró los protocolos actuales del Instituto de las Mujeres y el Ministerio de Igualdad. Ha recordado que estos protocolos están regidos por los principios de confidencialidad, celeridad, contradicción y buena fe contractual. En ese sentido, ha dejado claro que cumpliendo esos principios, los protocolos funcionan y son una herramienta que funciona perfectamente dentro del ámbito de la empresa y la administración pública.

Esta experta ha recordado una idea importante, y es que «no todo acoso sexual es constitutivo de delito». De hecho, ha insistido en que lo que hacen estos protocolos en el ámbito de la empresa es prevenir, gestionar y resolver esos comportamientos que atentan contra la integridad moral de las personas trabajadoras. En ese sentido, ha recordado que si los hechos son constitutivos de delito, es obligación de la empresa o quien gestiona el protocolo debe comunicar los hechos a la Fiscalía si entienden que hay concurrencia de acciones de un tipo delictivo.

los partidos actúan como empresas empleadoras

Gemma Fabregat ha recordado en Buenos Días Canarias que los protocolos de acoso son obligatorios para las empresas y , en realidad, la ley de igualdad la establece para todas las administraciones públicas cuando actúan como empleadoras. La ley del solo sí es sí, vino además a ampliar la responsabilidad en ese sentido.